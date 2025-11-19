پخش زنده
هنرمندان چهارمحال و بختیاری با راهیابی به مرحله نهایی ششمین جشنواره بینالمللی ستارههای صحنه در بخشهای میانپرده کودک و خوانندگان صحنه این رویداد رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مرحله نهایی ششمین جشنواره بینالمللی ستارههای صحنه از ششم تا هشتم آذر ۱۴۰۴ در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار میشود و میلاد صادقی هنرمند هماستانی و همچنین گروه هنری باران به مدیریت رویا ترابی از چهارمحال و بختیاری با راهیابی به این رویداد، در این مرحله به اجرای حضوری میپردازند.
این جشنواره در پنج بخش اصلی رقابتی شامل مجریان صحنه، نمایش کمدی انفرادی، نمایش میانپرده کمدی، نمایش میانپرده کودک و خوانندگان صحنه برگزار میشود که هنرمندان چهارمحال و بختیاری در ۲ بخش میانپرده کودک و خوانندگان صحنه با دیگر شرکتکنندگان رقابت خواهند کرد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره بینالمللی ستارههای صحنه ۴۳۴ نفر از هنرمندان از مناطق مختلف برای شرکت در این رویداد آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که در پایان، هیات داوران پس از بازبینی آثار متقاضی، ۱۶ خواننده از جمله میلاد صادقی هنرمند استان را در بخش خوانندگی صحنه به بخش حضوری این رویداد دعوت کرد.
همچنین در بخش میان پرده کودک هم گروه باران از چهارمحال و بختیاری با نظر مثبت هیات داوران در جمع ۱۰ گروه منتخب راه یافته به مرحله نهایی این رویداد هنری قرار گرفت.
