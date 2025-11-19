به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان امروز در آیین اختتامیه اجلاس استانداران استان‌ها و کشور‌های حاشیه دریای کاسپین ضمن قدردانی از مشارکت همه استانداران برای حضور در این اجلاس، موارد مطرح شده و تفاهم نامه‌های صورت گرفته در این اجلاس را برای آینده‌ای روشن‌تر برای ساکنان این پهنه موثر ارزیابی کرد و گفت: اقتصاد دریامحور به معنای توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع، صنایع و فعالیت‌های مرتبط با دریا و سواحل است که بر ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های ساحلی تمرکز دارد و نقش بنادر، حمل‌ونقل دریایی، شیلات، گردشگری و صنایع دریایی را در رشد منطقه‌ای و ملی برجسته می‌کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد دریامحور برای استان گیلان و کشور‌های حاشیه دریای خزر، اهمیت ویژه‌ای دارد گفت: گیلان با دارا بودن بندر انزلی، بندر کاسپین و راه‌آهن رشت–آستارا، موقعیت استراتژیک خود را به‌عنوان نقطه اتصال ایران به مسیر‌های شمال–جنوب و شبکه‌های ترانزیتی اوراسیا تثبیت کرده است و این ظرفیت‌ها امکان توسعه تجارت منطقه‌ای، صادرات محصولات کشاورزی و دریایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند.

استاندار گیلان افزود: اقتصاد دریامحور ابزاری استراتژیک برای گیلان و سایر کشور‌های حوزه کاسپین به شمار می‌آید که می‌تواند استان‌ها را به مراکز پویای توسعه اقتصادی و هاب‌های ترانزیتی در قلب اوراسیا تبدیل کند، ضمن آنکه توسعه پایدار محیط زیست دریایی و مدیریت منابع مشترک را نیز تضمین می‌کند.