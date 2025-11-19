پخش زنده
پیکر پاک شهید خوشنام ۱۸ ساله که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه عملیاتی فکه به فیض شهادت نائل آمده بود در ندامتگاه مرکزی همدان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صبح امروز پیکر پاک شهید خوشنام ۱۸ ساله که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه عملیاتی فکه به فیض شهادت نائل آمده بود، با حضور مددجویان در ندامتگاه مرکزی همدان تشییع شد.
در این مراسم که به شمیم عطر یاس آغشته بود حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این شهید والا مقام را گرامی داشتند.
سردارحسین زارع کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین همدان با یادآوری مقام والای حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، به بیان ارزشها و فضایل شهدا پرداخت و گفت: مشکلات دنیوی و روحی ما میتواند با واسطه قرار دادن شهدا و اهل بیت (علیهمالسلام) حل شود و ما باید از شهدا به عنوان واسطهای برای بهبود زندگی خود بهرهمند شویم.