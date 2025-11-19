به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، صبح امروز شش شهید گمنام ۸ سال دفاع مقدس از طریق فرودگاه بوشهر وارد این شهر و اقشار مختلف مردم استقبال باشکوهی از آنها داشتند.

آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در حاشیه این مراسم گفت: شهدا چراغ همیشه روشن راه ملت ایران‌اند. پیام آنان برای نسل امروز، استقامت، امید و خدمت صادقانه به مردم است. هر کجا ایستادگی و همبستگی باشد، یاد شهدا زنده است.

ارسلان زارع استاندار بوشهر نیز با گرامیداشت یاد و نام شهدا، اظهار کرد: حضور پیکر‌های مطهر شهدا در استان، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و امام راحل است. این آیین‌ها روحیه وحدت و مقاومت را در جامعه زنده می‌کند.

مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر هم با تأکید بر تداوم فرهنگ ایثار در جامعه، گفت: شهدا انقلاب را بیمه کردند و آمدن شهدای گمنام پیامی است برای مراقبت از راه انقلاب و پاسداری از آرمان‌های آن. همان‌گونه که وصیت شهدا بود، نباید اجازه دهیم انقلاب به دست نااهلان بیفتد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر گفت: این شهدا صبح امروز با استقبال مردمی و مراسم رسمی وارد بوشهر شدند و طبق برنامه‌ریزی ستاد استقبال، به شهرستان‌های کنگان، دیلم، گناوه، بخش ساحلی و شهر بوشهر اعزام خواهند شد.

سرهنگ رضا حیدرپور افزود: برنامه حضور این شهدا در مدارس و مساجد و تکایا امروز پیش‌بینی شده است ومراسم وداع، شامگاه روز یک‌شنبه دوم آذر ساعت ۱۹ در مسجد ولایت بوشهر با سخنرانی آقای یکتا برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراسم تشییع روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از ساعت ۸:۱۵ صبح از بسیج مرکزی تا مصلای نماز جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بیان کرد: از این شش شهید، سه شهید به صورت موقت میهمان استان هستند و پس از پایان برنامه‌ها به تهران بازگردانده می‌شوند و سه شهید دیگر برای تدفین در استان باقی خواهند ماند.

به گفته سرهنگ حیدرپور، محل‌های دفن این شهدا روستای سرمستان شهرستان دیر و روستا‌های فقیه حسنان و محمدآباد شهرستان دشتی خواهد بود که روز‌های سوم و چهارم آذر انجام خواهد گرفت.