در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده همچنان جوی پایدار بر استان حاکم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : در این ایام انتظار بارش در استان وجود ندارد و پدیده غالب در شهرهای صنعتی و بزرگ استان غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود : همچنین تا فردا، مه یا مه رقیق بویژه در جادههای مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی و وزش بادهای متوسط در نوار ساحلی و قسمتهای جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.
در شبانه روز گذشته گتوند و بهبهان با دمای ۲۹.۷ و ایذه با دمای ۳.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۸ و کمینه دمای ۱۲.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.