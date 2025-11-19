مردم شهیدپرور سه شهر مازندران، امروز با پیکر پاک و مطهر ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس استقبال و وداع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم شهیدپرور و دلداده به مکتب سیدالشهدا و فاطمه زهرا (س) در شهر‌های رامسر، نوشهر و بابلسر از ۳ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس با عشق و ارادت به فرزندان زهرایی استقبال و وداع کردند.

در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، کاروان ۳ آلاله زهرایی با حضور در شهر‌های رامسر، نوشهر و بابلسر، فضای این شهر‌ها را معطر به بوی بهشت کردند.

این کاروان بعد از سپری کردن شب و خلوت با یاران، قرار است امروز، ادارات و مدارس این شهرستان‌ها را از نور وجود خود متنعم و متبرک سازند.

مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه شهر‌های مختلف استان مازندران با حضور در مراسم استقبال از پیکر این شهدا، با آرمان‌های والای شهدا تجدید پیمان بستند و بر ادامه راه شهدا تاکید کردند.