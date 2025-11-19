برپایی بیست و چهارمین نمایشگاه مبلمان در استان یزد
در نمایشگاه مبلمان یزد، ۱۱۰ شرکت تولید کننده انواع مبل راحتی، کلاسیک و انواع سرویس خواب را به نمایش گذاشته اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون نمایشگاه بین المللی یزد با اشاره به اینکه تولید کنندگانی از استانهای تهران، تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، قم و یزد در این دوره از نمایشگاه حضور دارند افزود: در این دوره ۱۱۰ شرکت تولید کننده مبلمان خود را به معرض دید عموم گذاشتهاند.
صادقی افزود: انواع مبلمان کلاسیک، انواع مبلمان ر احتی، سرویس خواب و دکوراسیون داخلی با کیفیت بالا دراین نمایشگاه در مساحت چهارده هزار متر مربع عرضه شده است.
وی عنوان کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای فعالین حوزه مبل برای معرفی محصولات خود فراهم میکند و محصولات عرضه شده با تخفیف نمایشگاهی عرضه میشود.
این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ تا یکم آذرماه ماه برای بازدید علاقهمندان در محل دائمی نمایشگاههای استان برای بازدید علاقهمندان دایر است.