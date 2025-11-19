پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: همه مدیران باید دغدغه تحقق بودجه داشته و اصلیترین ملاک ارزیابی مدیران نیز این موضوع باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین پناهی در شورای اداری شهرداری ارومیه اظهار کرد: با اینکه تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سقف بودجه در بعضی از مناطق و سازمانهای شهرداری ضعیف بوده، اما جای تقدیر دارد و لذا جا دارد از شهردار و مدیران شهرداری در راستای این امر تقدیر و تشکر کنم.
وی با اشاره به اینکه تحقق بودجه یک اصل مهم در مدیریت شهری است، افزود: تا پایان سال و طبق برآوردها برای اولین بار در تاریخ شهرداری شاهد تحقق حداکثری بودجه نسبت به سالهای گذشته خواهیم بود و این امر با درایت، همسویی، اتحاد و همبستگی شورای اسلامی شهر و شهرداری محقق نمیشد.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه سخنانش با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سرمایه گذاری برای تولید گفت: در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۴، مدیریت شهری ارومیه با رویکرد سرمایه گذاری پیش میرود و ۹۱ بسته سرمایهگذاری بزودی در شهرداری ارومیه وارد فاز اجرایی خواهد شد.
پناهی با بیان اینکه مدیریت شهری باید به سمت و سوی برون سپاری برود، خاطرنشان کرد: برون سپاری علاوه بر افزایش درآمد و رفع بسیاری از مشکلات، میتواند معضلات مدیریت شهری را رفع و موجب کاهش هزینههای مالی و نیروی انسانی میشود.
پناهی گفت: تعامل و همکاری بین سازمانها و دستگاههای اجرایی باید به سمت و سویی برود که بتواند موجب هم افزایی در راستای حل مشکلات شهر و پاسخگوئی به مطالبات شهروندان باشد.
پناهی با بیان اینکه باید اعتماد مردم را نسبت به مدیریت شهری افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: خدمات ارزندهای در حوزه خدمات رسانی به مردم انجام دادهایم، اما این خدمات کافی نبوده و قابل قبول نیست.
پناهی به سرعت بخشی تهاتر املاک اشاره کرد و گفت: با توجه به تلاشهای انجام گرفته در حوزه املاک، تهاتر و آزادسازی، متذکر میشوم که این اقدامات کافی نبوده و باید سرعت بگیرد.
وی با اشاره به موضوع شرکت تعاونی مسکن و مصرف شهرداری افزود:اقدامات اولیه شرکت تعاونی مسکن و مصرف کارکنان شهرداری انجام گرفته و از معاونت برنامه ریزی میخواهم تا با جدیت کامل به این موضوع رسیدگی و امور مربوطه را پیگیری کند.