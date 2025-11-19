دادستان پاوه بر مقابله قاطع با تخریب و حفاری غیرمجاز آثار تاریخی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، در نشست مشترک دادستان پاوه و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان، ضمن تاکید بر ضرورت همکاری‌های بین‌نهادی در صیانت از آثار تاریخی و مقابله جدی با تخریب، حفاری‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم محوطه‌های ثبت‌شده، دادستان پاوه حکم توقف عملیات اداره گاز پاوه در روستای شرکان و عملیات ساخت و ساز در عرصه بافت تاریخی نودشه را صادر کرد.

امروز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه در راستای تقویت همکاری‌های بین‌نهادی و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه، جلسه‌ای با حضور دادستان پاوه، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاوه و فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه در محل دادستانی پاوه برگزار شد.

هادی نظری دادستان شهرستان پاوه با بیان اهمیت حفظ میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی، صیانت از این آثار را وظیفه‌ای مشترک میان دستگاه قضایی و اداره میراث فرهنگی دانست و بر برخورد قاطع با حفاری‌های غیرمجاز، تخریب آثار تاریخی، قاچاق اشیای فرهنگی و تجاوز به حریم مناطق ثبت‌شده تأکید کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی پاوه نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آثار تاریخی و پرونده‌های موجود، به چالش‌هایی نظیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ضرورت نظارت بر پروژه‌های گازرسانی به روستاهای شاخص شهرستان اشاره کرد و از همکاری دستگاه قضایی در حمایت از میراث فرهنگی قدردانی کرد.

دراین نشست، طرفین بر افزایش نظارت‌های مشترک، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی و استمرار تعامل سازنده به‌منظور حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی پاوه تأکید کردند.

این نشست دادستان شهرستان پاوه در احکامی جداگانه، دستور توقف عملیات اداره گاز شهرستان پاوه در روستای شرکان به دلیل حفظ سیمای منظری و یکپارچگی بافت تاریخی روستای شرکان و همچنین دستور توقف عملیات ساخت و ساز بنا در عرصه بافت تاریخی نودشه را صادر کرد.