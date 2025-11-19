معاون هماهنگی و توسعه‌ای منطقه‌ای وزارت کشور در اختتامیه اجلاس استانداران استان‌ها و کشور‌های ساحلی خزر گفت: گیلان به عنوان دروازه کریدور شمال – جنوب، نقش موثری در توسعه اقتصاد دریامحور بین استان‌های ساحلی ایران و کشور‌های حاشیه خزر دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر دوستی با تأکید بر اقتصاد دریامحور و توسعه متوازن استانی، نقش گیلان را به‌عنوان نقطه اتصال ایران به کریدور‌های شمال–جنوب و مسیر‌های ترانزیتی منطقه‌ای برجسته دانست.

وی همچنین بر اهمیت همکاری‌های فرامرزی بین استان‌های ساحلی ایران و کشور‌های خزر برای تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک زیست‌محیطی تأکید کرد.

معاون هماهنگی و توسعه‌ای منطقه‌ای وزارت کشور در ادامه گفت: ایران با سیاست توسعه منطقه‌ای فعال و هماهنگ، آماده بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی و توسعه شبکه‌های همکاری اقتصادی، ترانزیتی و محیط زیستی در خزر است و این رویکرد، نمونه‌ای عملی از ترکیب دیپلماسی محلی، توسعه اقتصادی و همکاری بین‌استانی در سطح منطقه‌ای محسوب می‌شود.

دکتر دوستی گفت: باید با فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌ها و آزمایشگاه‌های مشترک در کشور‌های حاشیه خزر، توسعه اقتصادی و همکاری‌های چندجانبه را پویاتر کنیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های مشترک برای کاهش هزینه‌ها باید در دستور کار باشد گفت: امکان استفاده از ظرفیت ماده ۵۱ گمرکات وجود دارد ولی انجام نمی‌شود و باید تلاش کنیم تا برای واردات موقت در اختیار استانداران قرار گیرد.