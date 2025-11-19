مالکان چهار هزار دستگاه خودرو آلاینده و فاقد معاینه فنی در آبان ماه، روزانه توسط ماموران راهور یا دوربین‌های ترافیکی مشهد جریمه شده‌اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: در صورتی که آلایندگی و دودزایی خودرویی محرز شود همکاران راهور در معابر شهری علاوه بر جریمه، به خودرو پلاک تعمیری می‌دهند و مالک خودرو آلاینده ظرف مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت موظف است مشکل آلایندگی را برطرف کند.

سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: همچنین روزانه به طور متوسط سه هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان سامانه‌های ترافیکی به دلیل نداشتن معاینه فنی یا آلایندگی جریمه می‌شوند.

وی با اشاره به آلودگی فسیلی هوای این کلانشهر در روز‌های جاری ادامه داد: برخورد با خودرو‌های آلاینده در مشهد همچنان در دستور کار همکاران پلیس راهور است.

هوای مشهد طی ۱۰ روز گذشته به دلیل پایداری جوی و تداوم مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، نیروگاهی و ترافیک شهری روز به روز تشدید شده است.

براساس اعلام پلیس راهور در نیمه دوم سال روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سفر درون شهری در کلانشهر مشهد انجام می‌شود که ۶۰ درصد آنها با خودرو شخصی، حدود ۲۰ درصد با اتوبوس، نزدیک ۱۵ درصد با تاکسی و ۶ درصد نیز با مترو است.