تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و پارک علم و فناوری خوزستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر گفت: این تفاهم نامه با هدف توسعه پروژه‌های تحقیق و توسعه، بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه به امضا رسیده است.

مطیری افزود: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در حوزه‌های مختلف از جمله شناسایی و تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه، کمک به رفع نیاز‌های فناورانه شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌های نوآورانه همکاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: این زیرساخت‌ها شامل راه‌اندازی مراکز نوآوری، فب‌لب‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر امکانات مورد نیاز حوزه فناوری است که با اتکا به بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان امکان‌پذیر می‌شود. شرکت‌های توانمند فناور، ارائه مشاوره‌های فنی و حقوقی، غربالگری شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط، نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها و برگزاری رویداد‌های تخصصی برای ارائه نیاز‌های فناورانه را بر عهده خواهد داشت.