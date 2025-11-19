پخش زنده
فرماندار پیرانشهر اعلام کرد: بازارچه مرزی مشترک در محدوده تمرچین – حاجی عمران با هدف رونق مبادلات تجاری و حمایت از مرزنشینان راهاندازی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، لقمان خسروپورآذر با اشاره به اجرای قانون جدید ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) گفت: پس از اجرایی شدن این قانون، حضور مرزنشینان در مرز تمرچین افزایش چشمگیری داشته و ایجاد یک بازارچه مشترک، نقش مهمی در ساماندهی و تسهیل مبادلات مرزی خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس این قانون، تمامی سرپرستان خانوار شهرستانهای مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد که مشمول آییننامه قبلی بودند، اکنون میتوانند در قالب رویه جدید کولبری اقدام به تبادل کالا کنند. سهم استان آذربایجانغربی از این قانون، واردات سالانه ۴۵۰ میلیون دلاری کالاهای مرزی است.
فرماندار پیرانشهر با اشاره به مذاکرات اخیر با مسئولان پایانه مرزی حاج عمران در اقلیم کردستان عراق گفت: در این دیدار، چالشها و نیازهای دو طرف در خصوص تجارت مرزی بهصورت دقیق بررسی شده است.
او تأکید کرد: سیاست دولت بر توسعه تجارت و استفاده مؤثر از ظرفیت مرزها است و بازارچه مشترک علاوه بر حفظ شأن کولبران، سرعت و نظم بیشتری به فرآیند تبادل کالا خواهد داد.
خسروپورآذر همچنین از آغاز عملیات مکانیابی بازارچه خبر داد و اظهار کرد: با احداث این بازارچه، از ازدحام جمعیت در پایانه مرزی تمرچین کاسته و مبادلات کالا بهصورت منظمتر در بازارچه انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: بیش از ۱۳ هزار سرپرست خانوار ساکن روستاهای حاشیه مرز تا شعاع ۳۰ کیلومتر دارای کارت تردد مرزنشینی هستند و روزانه برای تبادل کالا از مرز استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش، مرز تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر قرار دارد و نزدیکترین مسیر زمینی ایران به مناطق شرقی دریای مدیترانه محسوب میشود. این مرز که از سال ۱۳۸۶ بهعنوان مرز رسمی شناخته شده، اکنون یکی از محورهای اصلی مبادلات اقتصادی منطقه است.