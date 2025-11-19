پخش زنده
شهردار ارومیه درباره کندی روند سرمایهگذاری در مدیریت شهری هشدار داد و گفت:باید رویه موجود اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیدین رحمانی رضائیه در شورای اداری شهرداری ارومیه با انتقاد از اینکه فرآیند سرمایه گذاری در شهرداری کند است و باید رویه موجود اصلاح شود، افزود: نباید با طولانی کردن فرآیند سرمایه گذاری موجب از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری شویم.
وی خطاب به مدیران شهرداری افزود: اگر مدیران به دنبال رفع مشکلات امروزی در حوزه مالی و مدیریت هزینه کردها نباشند، دچار مشکل خواهند شد و ملاک ما نیز برای ابقا مدیران تحقق حداکثری بودجه مصوب هر مجموعه خواهد بود.
شهردار ارومیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شورای اسلامی شهر دستگاه نظارتی مدیریت شهری است، گفت: شورای اسلامی شهر ارومیه ناظر اصلی شهرداری است و پاسخگویی به شورا وظیفه ماست و باید در تمامی زمینهها پاسخگو باشیم.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه رفع مشکلات شهری وتوجه به مطالبات شهروندان سیاست و خط مشی مدیریت شهری است، عنوان کرد: رفع مشکلاتی که مانع رسیدن مدیریت شهری به اهداف کلان است باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای انسجام بخشی و خدمات رسانی باید با تمام توان در خدمت مردم باشیم خاطرنشان کرد: شفاف سازی یک تکلیف برای مدیران شهرداری است و لذا مدیران باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
شهردار ارومیه تصریح کرد: در بعضی از مناطق شهرداری از لحاظ مالی و درآمدی دچار مشکل هستیم و تاکید میکنم، مدیران باید نسبت به تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ تلاش کنند.
رحمانی رضائیه خطاب به مدیران گفت: عدم تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ یعنی ضعف مدیران منطقه و این موضوع برای ما قابل قبول نخواهد بود و در این راستا نباید زمان را برای تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ از دست داد.
وی با اشاره به اینکه حسابرسی داخلی شهرداری بصورت دقیق انجام گیرد، گفت: برای اینکه مدیریت شهری در آینده دچار مشکل نشود، حسابرسی داخلی مالی شهرداری باید به صورت دقیق و بدون ملاحظه انجام شود.
وی از برنامهریزی برای استقلال مناطق شهرداری ارومیه خبر داد و اظهار داشت: برای رفع مشکلات موجود در مناطق شهرداری ارومیه، استقلال مناطق شهرداری مناطق به زودی اجرایی میشود.
رحمانی رضائیه گفت: بحث ترافیک در شهر بیداد میکند و متاسفانه نتوانستهایم کاری انجام دهیم و سازمان ترافیک شهرداری باید نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد.
شهردار ارومیه افزود: با توجه به فرارسیدن فصل سرما تمامی سازمانهای اجرایی آمادگی کامل و اهتمام ویژهای در بحث برفروبی و نمک پاشی معابر شهر داشته باشند.