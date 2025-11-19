پخش زنده
در نشست کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شورای اسلامی شهر دزفول برای بهبود زیرساخت بوستانهای این شهرستان به منظور تامین رفاه شهروندان تصمیم گیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شورای اسلامی شهر دزفول، به ریاست عادل دوائیفر و با حضور محمدحسن پرآور رئیس شورای اسلامی شهر دزفول و معاون خدمات شهری، با محوریت بررسی آخرین وضعیت تأمین و احداث سرویسهای بهداشتی شهری و رسیدگی به مطالبات مردمی برگزار شد.
دوائیفر رئیس کمیسیون خدمات شهری و بهداشت درخصوص این نشست گفت: طی گزارش ارائه شده توسط معاونت امور شهری درباره روند احداث سرویسهای بهداشتی، ۱۲ نقطه در سطح شهر با توجه به پهنهبندی، ظرفیت جمعیتی و میزان مراجعات مردمی و گردشگران شناسایی شده و عملیات طراحی و جانمایی آنها به پایان رسیده است.
وی افزود: نمای این سرویسها با طراحیهای متفاوت با ترکیبی از سنتی و مدرن طراحی شدهاند جانمایی آنها نیز نهایی شده است.
دوائیفر تأکید کرد طرحهای ارائهشده از کیفیت مناسبی برخوردارند و مقرر شده ۱۲ باب سرویس بهداشتی جدید در نقاط پرتردد شهر احداث و به بهرهبرداری برسد تا ضمن رفع کمبودهای موجود، رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.
محمدحسن پرآور رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به فضاهای پرتردد گفت: با توجه به حجم گسترده حضور مردم در بوستانها، بهویژه پارک ملت که در شبهای پایانی هفته میزبان بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان و مسافران شهرهای اطراف از جمله شوش، اندیمشک و دیگر مناطق است، کمبود سرویس بهداشتی در این بوستان یکی از مهمترین گلایههای مردمی محسوب میشود.
پرآور افزود: بازدید میدانی از این فضا نشان میدهد نیاز به ایجاد سرویسهای بهداشتی بسیار جدی است و باید با سرعت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.
در پایان این نشست، با استناد به حجم مطالبات مردمی و نامههای رسیده از شهروندان، اعضای کمیسیون بر لزوم تسریع در اجرای طرحها تأکید و دستورات لازم را صادر کردند.