به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،همزمان با دهه فاطمیه مردم ولایتمدار شهرستان‌های ارسنجان، سرچهان، خرامه، زرین دشت و رستم پیکر شش شهید گمنام را تشییع کردند.

کاروان پیکر‌های شهدای دفاع مقدس ۲۶ آبان و همزمان با ایام فاطمیه وارد فارس شد.

شش تن از این شهدای گمنام در شهرستان‌های قیروکارزین، جهرم، شیراز و ممسنی خاکسپاری و ۱۰ تن از شهدا بعد از مراسم به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل خواهند شد.