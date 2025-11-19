پخش زنده
مردم ولایتمدار شهرستانهای ارسنجان، سرچهان، خرامه، زرین دشت و رستم پیکر شش شهید گمنام را تشییع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،همزمان با دهه فاطمیه مردم ولایتمدار شهرستانهای ارسنجان، سرچهان، خرامه، زرین دشت و رستم پیکر شش شهید گمنام را تشییع کردند.
کاروان پیکرهای شهدای دفاع مقدس ۲۶ آبان و همزمان با ایام فاطمیه وارد فارس شد.
شش تن از این شهدای گمنام در شهرستانهای قیروکارزین، جهرم، شیراز و ممسنی خاکسپاری و ۱۰ تن از شهدا بعد از مراسم به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل خواهند شد.