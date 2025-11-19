پخش زنده
چهارمین جایزه کتاب سال کردستان در سنندج به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در آیین پایانی این جایزه در سنندج با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در حوزه کتاب، فراهم کردن حضور ناشران در نمایشگاههای ملی و بینالمللی و برگزاری بزرگداشت بزرگان حوزه کتاب و فرهنـگ از مهمترین اقدامات انجام شده است گفت از ابتدای امسال تاکنون همچنین از چاپ و نشر ۲۲ عنوان کتاب حمایت شده است.
اردلان دبیر چهارمین جایزه کتاب سال کردستان نیز در این آیین اظهارکرد: نخستین دوره جایزه کتاب سال کردستان در سال ۱۳۹۰ در کامیاران برگزار شد و امسال هم سنندج میزبان چهارمین دوره این جایزه بود.
در پایان این مراسم از صاحبان آثار برتر تجلیل شد.