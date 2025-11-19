به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در این آیین گفت: شهدا زنده‌اند و از طرفی برای جامعه حیات می‌بخشند

امام جمعه تکاب افزود: جامعه‌ای که ثروت و نعمت شهدا را دارد جامعه‌ای زنده و پویاست.

وی گفت: کشور و نظام ما با وجود دسیسه‌های گوناگون و دشمنی‌های فراوان همچنان استوار و پاینده به راه خود ادامه می‌دهد و این استواری و استقامتش را مرهون شهدا و مجاهدت مردمانش است.

شهید یادگار فتاحی فرزند شهید اسکندر فتاحی جزو کارکنان شبکه بهداشت و درمان تکاب بود که در ۲۸ آبان سال ۱۳۹۹ درگیر ویروس کوید ۱۹ شده و به فیض شهادت رسید.