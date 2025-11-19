پخش زنده
تعمیر بزرگترین نفتکش کشور در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ ایزوایکو گفت: این نفتکش غول پیکر به طول ۳۴۰ متر؛ به اندازه سه زمین فوتبال و وزن ۳۰۰ هزار تن است.
علی عزیزی افزود: این نفتکش سوپر تانکرتوانایی حمل دو میلیون بشکه نفت خام دارد.
وی گفت: ژنراتورها، پروانه، سیستم رانش، رنگ و سندبلاست، کمپرسورها و وَلوهای (دستگاه هدایت کننده جریان الکتریسیته) این شناور تعمیر میشود.
مدیر گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ ایزوایکو گفت: متخصصان این مجتمع با توان و دانش فنی خود این شناور را با بالاترین کیفیت تعمیر میکنند.
عزیزی افزود: تعمیر این شناورتا سه هفته آینده به پایان میرسد.
وی گفت: مجتمع ایزوایکو با دارابودن ۴۷۵ متر حوض خشک بزرگترین زیرساخت دریایی کشور برای تعمیر شناورهاست.
مدیر گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ ایزوایکو گفت: این مجتمع سالانه ظرفیت تعمیر ۲۰ فروند شناور در اندازههای اقیانوس پیما، سوپرتانکر و بزرگ دارد.
عزیزی افزود: با تعمیر این شناورها از خروج حدود ۴۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میشود.
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس توانایی ساخت کشتیهای اقیانوس پیما، بزرگ، سکوهای نفتی و سازههای فراساحلی دارد.