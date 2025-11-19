پخش زنده
امروز: -
این کاوشها با هدف خواناسازی جبهههای شرقی و جنوبی بنا و خاکبرداری بخشهای مدفون بهمنظور شناسایی و مستندنگاری آثار تاریخی این محوطه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سعید مرادی اظهار کرد: این پروژه با هدف شناسایی، مستندنگاری و حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی منطقه سرپلذهاب اجرا میشود و شامل بررسیهای میدانی، مطالعه ساختارهای معماری و تحلیل نشانههای باستانی موجود در مجموعه تاریخی زیج منیژه است.
این کاوشها با هدف خواناسازی جبهههای شرقی و جنوبی بنا و خاکبرداری بخشهای مدفون بهمنظور شناسایی و مستندنگاری آثار تاریخی این محوطه در حال انجام است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بههمراه فرماندار سرپلذهاب و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه از روند کاوشهای باستانشناسی در محوطه تاریخی زیج منیژه پاطاق بازدید کردند.
سرپرست پایگاه ملی محور ساسانی کرمانشاه- قصرشیرین، افزود: در جریان این بازدید، آخرین دستاوردهای علمی و فنی کاوشها مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تداوم همکاریهای میانبخشی برای حفاظت و مرمت بنا تأکید شد.
مسئولان حاضر در این بازدید، اجرای چنین طرحهایی را گامی مهم در ثبت و پاسداشت میراث غنی فرهنگی منطقه و زمینهساز توسعه گردشگری فرهنگی دانستند.
در این بازدید نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به آثار تاریخی، قول مساعدت و تأمین اعتبار برای ساماندهی آثار تاریخی حوزه انتخابیه سه شهرستان شد.
ادامه کاوشها علاوه بر ارتقای دانش باستانشناسی، میتواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و جذب گردشگران داخلی و خارجی به منطقه داشته باشد.
زیج منیژه یکی از آثار باستانی ارزشمند شهرستان سرپلذهاب در استان کرمانشاه است که قدمت آن به دوران ساسانی بازمیگردد، این اثر بهدلیل معماری خاص و پیشینه اسطورهای خود یکی از جاذبههای تاریخی مهم غرب کشور محسوب میشود.