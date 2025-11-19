پخش زنده
امروز: -
با حضور مردم شهیدپرور و خانوادههای معظم شهدا، پیکر مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه بینالمللی شهید باکری ارومیه شد و مورد استقبال باشکوه حاضران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار جلیل وحیدی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، در حاشیه مراسم استقبال اعلام کرد که پیکر این شهدا تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در برنامهها و محافل مختلف معنوی حضور خواهند داشت.
او با بیان اینکه این شش شهید در شهرها و مناطق مختلف استان تشییع خواهند شد، افزود: مراسم وداع با پیکرهای مطهر آنان شامگاه دوم آذر در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار میشود و تشییع نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) سوم آذرماه از میدان انقلاب ارومیه انجام خواهد گرفت.
سردار وحیدی همچنین خاطرنشان کرد که این شهدا در سه مکان شامل قرارگاه حمزه سیدالشهدا، شرکت شهرکهای صنعتی استان و شهر نازک علیا پلدشت به خاک سپرده خواهند شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجانغربی توضیح داد: سن این شهدا بین ۲۰ تا ۲۷ سال است و پیکرهای آنان در مناطق عملیاتی شلمچه، جزیره مجنون و مهران تفحص شده است. این رزمندگان در عملیاتهای کربلای ۵، خیبر و والفجر ۳ به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند.