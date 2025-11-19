پخش زنده
مسئول بسیج رسانه خوزستان گفت: دومین دوره جام رسانهای امید با حضور ۷۰۰ رسانه در سطح ملی و بینالمللی برگزار شده و هدف آن جریانسازی امید، تبیین دستاوردها و مقابله با عملیات روانی دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد بهمئی با اشاره به برگزاری دومین دوره «جام رسانهای امید» در تهران اظهار کرد: این رویداد که در سطح ملی و بینالمللی برگزار شده، امسال با حضور گسترده ۷۰۰ رسانه به یکی از بزرگترین تجمعهای رسانهای کشور تبدیل شده است.
بهمئی با بیان اینکه تجربه دوره نخست زمینهساز انسجام رسانهای قابل توجهی شده بود افزود: در دومین دوره، شبکهای پویا و جریانساز برای تولید و انتشار اخبار امیدآفرین در کشور شکل گرفته که نمونه آن در عرصه جهانی کمتر مشاهده میشود.
وی سه محور «جهاد تبیین»، «جهاد خدمت» و «جهاد امیدآفرینی» را اساس برگزاری این دوره عنوان کرد و گفت: هدف اصلی رویداد، بازنمایی دستاوردها و تقویت نقش رسانهها در ایجاد امید اجتماعی و مقابله با عملیات روانی دشمن است.
مسئول بسیج رسانه خوزستان درباره حضور این استان در رویداد توضیح داد: تیم خوزستان متشکل از خبرنگاران، عکاسان و مدیران مسئول رسانههای توانمند است و با توجه به ظرفیتهای گسترده استان در بخشهای صنعت، کشاورزی، آب و برق، برنامهریزی شده تا باکیفیتترین تولیدات رسانهای ارائه شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تیم خوزستان در میان گروههای برگزیده این دوره قرار گیرد.
بهمئی با تاکید بر تاثیر این رویداد در تقویت افکار عمومی کشور ادامه داد: «جام رسانهای امید» میتواند بهعنوان یک ظرفیت جدی در برابر تلاش جریانهای معاند برای ناامیدسازی جامعه عمل کرده و با ایجاد یک آفند رسانهای قوی، فضای رسانهای کشور را به سمت امید و نشاط اجتماعی سوق دهد.
نخستین دوره «جام رسانهای امید» سال گذشته با مشارکت گسترده رسانههای کشور برگزار شد و بهدلیل کیفیت بالای آثار، رقابت نزدیکی میان تیمهای استانی شکل گرفت.
در آن دوره، تیم خوزستان موفق شد در سه بخش رتبه نخست کشور را در مجموع تولیدات رسانهای بهدست آورد و بهعنوان استان برتر معرفی شود؛ موفقیتی که زمینهساز حضور پرقدرتتر این استان در دوره دوم شده است.