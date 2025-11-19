پخش زنده
امروز: -
۲۲۲ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات بازسازی ناوگان عمومی مسافری برونشهری خراسان جنوبی تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: برای نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی مسافری برونشهری استان و ارتقاء سطح ایمنی و کیفیت سفرها، تسهیلات طرح بازسازی ناوگان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، با تأیید سامانههای این اداره کل و تصویب در کمیته استانی، به ناوگان مینیبوسی و اتوبوسی واجد شرایط تخصیص یافت.
مزیدی، افزود: بر اساس شیوهنامه ابلاغی، ناوگان عمومی مسافری مشمول بازسازی اعم از اتوبوس و مینی بوس بیشتر از مبلغ تخصیص اعتبار به بانک عامل معرفی شدند.
به گفته وی مبلغ اعتبار تخصیص یافته برای بازسازی ناوگان مسافربری از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان جذب شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی تأکید کرد: در مجموع ۲۳ دستگاه اتوبوس و مینیبوس از این تسهیلات بهرهمند شدند، که با پرداخت کامل تسهیلات، تحول مناسبی در نوسازی ناوگان مسافری استان ایجاد می شود.