به زودی ساخت ۱۳۲ واحد مسکونی ویژه اقشار کم درآمد و محرومان در شهرستان اردستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان در جلسه شورای مسکن با بیان اینکه از این تعداد ۷۲ واحد در شهر اردستان، ۶۰ واحد ویلایی در زواره و مهاباد ساخته میشود افزود: در این طرح زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل داده میشود و انجمن خیران مسکن ساز آنها را میسازد.
محسن حیدری به پیشرفت ۶۰ تا ۹۰ درصدی ۳۴۸ واحد مسکونی طرح مسکن کریمان انجمن خیران در این شهرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۳۲ واحد مسکونی در شهر زواره ساخته ودر صورت تکمیل زیرساختهای لازم تا پایان سال تحویل متقاضیان میشود.
وی افزود: تعدادی از واحدهایی که در قالب انجمن خیران در حال ساخت است به مدت یک تا سه سال در اختیار زوجهای جوان قرار میگیرد.
فرماندار اردستان همچنین به الحاق ۱۸۰ هکتار زمین به روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳ هزار قطعه زمین مسکونی در برخی از روستاهاست که متقاضی آن وجود ندارد و میطلبد شوراها و دهیاران روستا با توجه به تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در روستاها نسبت به جذب متقاضی اقدام کنند.
حیدری گفت: قرعه کشی ۲۲۰ واحد طرح جوانی جمعیت در شهرستان اردستان در هفته آینده اجرا و زمین به متقاضیان واگذار میشود.