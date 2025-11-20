پخش زنده
تفاهمنامه همکاری میان مخابرات منطقه و اداره کل فنی و حرفهای استان به منظور اتصال ادارات و مراکز آموزشی فنی به شبکه پرسرعت فیبر نوری امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در راستای گسترش زیرساختهای مخابراتی و واگذاری فیبر اختصاصی به سازمانها، طی نشستی با حضور مدیران مخابرات منطقه و مدیر کل فنی و حرفهای استان، تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه، جهت اتصال یازده نقطه اداره کل فنی و حرفهای و مراکز آموزشی این مجموعه در سراسر استان به شبکه فیبر نوری امضا شد.
سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: هدف اصلی مخابرات استان، ارائه سرویسهای مخابراتی مناسب با ایجاد بستری امن و پرسرعت برای مؤسسات، شرکتها و ادارات میباشد، که با تحقق این امر، خدمترسانی بی وقفه، یکپارچه و پایدار به شهروندان استان را شاهد خواهیم بود.
حسن دهقانی مقدم همچنین از آمادگی لازم مخابرات منطقه خراسان شمالی برای ایجاد بستر فیبر اختصاصی به سایر نهادها و سازمانها در سراسر استان، خبر داد و افزود: مخابرات منطقه با تمام ظرفیت فنی و تخصصی خود، اتصال مراکز آموزش فنی و حرفهای را در اولویت قرار داده و این پروژه در کمترین زمان ممکن اجرایی خواهد شد.