روح‌الله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با حضور در منطقه احمد آباد شیراز با مردم این منطقه دیدار و گفتگو می کند.

مردم شیراز و ساکنان این منطقه می توانند امشب و پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن مجتبی شهرک احمد‌آباد با نماینده انتخابی شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کنند.