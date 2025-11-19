پخش زنده
روحالله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با حضور در منطقه احمد آباد شیراز با مردم این منطقه دیدار و گفتگو می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مشکلات مردمی منطقه احمد آباد شیراز با حضور روحالله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود.
مردم شیراز و ساکنان این منطقه می توانند امشب و پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن مجتبی شهرک احمدآباد با نماینده انتخابی شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کنند.