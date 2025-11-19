به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: رویین سال‌هاست به‌عنوان قطب چادرشب‌بافی خراسان شمالی شناخته می‌شود و شیوه خاص بافت آن، هویت مستقل و ارزشمندی در میان منسوجات سنتی ایران دارد.

دیناری با تأکید بر ضرورت پاسداشت این میراث ارزشمند افزود: چادرشب‌بافی هنری است که نسل به نسل در میان بانوان هنرمند رویین منتقل شده و همچنان با ابزار‌های سنتی، نقوش اصیل و رنگ‌های طبیعی ادامه دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی تصریح کرد: ثبت ملی این مهارت گامی مهم برای حفاظت از این هنر کهن، حمایت از کارگاه‌های خانوادگی و تقویت بازار فروش هنرمندان محلی است.

دیناری ادامه داد: روستای رویین پیش از این نیز به‌دلیل تولید منسوجات سنتی، در فهرست ملی روستا‌های دارای مزیت صنایع‌دستی قرار گرفته بود و این ثبت ملی، جایگاه فرهنگی و اقتصادی آن را بیش از پیش برجسته می‌کند.

وی گفت: چادرشب، پارچه‌ای رنگارنگ و سنتی است که بر اساس فرهنگ و آداب دیرینه مردم رویین بافته می‌شود و امروزه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین نماد‌های هنر بافت در استان شناخته می‌شود.