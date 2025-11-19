پخش زنده
امروز: -
آیین بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در اصفهان همراه با تجلیل از خانواده شهید طاهر زاده و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین که همراه با تجلیل از از خانواده شهیدان کتابداران نمونه، کتاب خوانهای برتر، حامیان کتاب و خیران کتاب همراه بود، گفت: کتابخوانی و مطالعه، حرکتی دانشمحور است که توجه یا بیتوجهی به آن موجب تقویت یا تضعیف جامعه میشود و برای توسعه این بخش لازم است به برنامههای بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته شود.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه هنوز به بخش مطالعه و کتابخوانی به عنوان دروازهای به سوی دانش و معرفت توجه اساسی نشده است یکی از دلایل استقبال کم از مطالعه در کشور را بُعد محتوا، سطح نگرش جامعه، کمبود وقت، گرانی کتاب و نبود کتابخانههای ارزشمند عنوان کرد.
وی با ارایه آماری از استانداردهای بینالمللی کتاب و کتابخانه پرداخت و افزود: براساس آمار جهانی هر پنج هزار نفر نیازمند یک کتابخانه استاندارد هستند ولی ما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
در این آیین از کتابداران برتر کتابخانههای عمومی استان اصفهان، خانوادههای اهل کتاب، کتابخوانهای حرفهای، خیران حیطه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همچنین کتابخانههای برتر تجلیل شد.