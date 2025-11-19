تعداد مدارس علمیه شرکت کننده استان در مرحله مدرسه‌ای جشنواره هفدهم علامه حلی، بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول تحقیقات علمی طلاب حوزه علمیه اصفهان گفت: جشنواره علامه حلی سال گذشته در ۱۰ مدرسه علمیه استان اصفهان برگزار شد و امسال آثار طلاب ۲۰ مدرسه علمیه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

محمد اکبری افزود: این جشنواره در ماه‌های مهر و آبان در حال برگزاری است و از نظر تعداد شرکت کنندگان و کیفیت آثار ارسال شده شاهد رشد قابل قبولی هستیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم پایانی جشنواره علامه حلی در مدارس علمیه ادامه داد: از برگزیدگان مرحله مدرسه‌ای این جشنواره به صورت جداگانه تجلیل شد و آثار برتر به مرحله استانی راه می یابند.

جشنواره علامه حلی یکی از معتبرترین رویداد پژوهشی در حوزه‌های علمیه است که در سه مرحله مدرسه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

این جشنواره ویژه طلاب جوان زیر ۳۵ سال سن است که در چهار قالب کتاب، مقاله، تحقیق پایانی و پایان‌نامه به شناسایی و تجلیل از نویسندگان و محققان جوان حوزوی می‌پردازد.