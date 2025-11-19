محسن کالوندی: نیروگاه‌های خورشیدی روی چاه‌های کشاورزی را از طرح‌های موفق مشارکتی عنوان کرد و این پروژه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های کشاورزان، یک نمونه مؤثر از هم‌افزایی مردم و بنیاد برای توسعه پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محسن کالوندی مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی بنیاد علوی بنیاد علوی، با تشریح برنامه‌های اشتغال‌زایی این بنیاد گفت : مشارکت خیرین و مردم نقش مهمی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای سراسر کشور داشته و طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی در طرح‌های اشتغال‌زایی جذب شده است. به گفته او، بنیاد علوی برای تقویت این مشارکت‌ها، سه تا پنج برابر آورده خیرین را تکمیل می‌کند و این رقم در برخی پروژه‌ها تا هفت برابر افزایش دارد.

کالوندی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در استان‌ها افزود: در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی ۱۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت مردم انجام شده و این الگو اکنون در بسیاری از مناطق کشور دنبال می‌شود. او همچنین به حضور جدی مردم در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها برنامه‌های غربالگری سلامت مادران با مشارکت مستقیم مردم و خیرین انجام می‌شود.

وی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی روی چاه‌های کشاورزی را از طرح‌های موفق مشارکتی عنوان کرد و گفت: این پروژه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های کشاورزان، یک نمونه مؤثر از هم‌افزایی مردم و بنیاد برای توسعه پایدار است.

کالوندی با اشاره به مأموریت‌های بنیاد علوی افزود: فعالیت‌های این بنیاد در چهار حوزه عمرانی و زیرساختی، ارتقای سلامت، توانمندسازی اقتصادی و آموزش و استعدادیابی طراحی شده و هدف نهایی توانمندسازی پایدار مردم و کاهش وابستگی به حمایت‌های مقطعی است.

او در بخش پایانی گفت‌و‌گو، به طرح‌های در حال اجرا در جزیره قشم اشاره کرد و توضیح داد : در این منطقه، مسئولان مناطق آزاد ۳۰ میلیارد تومان آورده داشتند که با حمایت بنیاد به ۲۱۰ میلیارد تومان تبدیل شد. به گفته کالوندی، در قشم دو هزار و صد وام و خدمات حمایتی ارائه می‌شود و اولویت با دهک‌های یک و دو در طرح‌های اشتغال‌زایی و دهک‌های یک تا چهار در حوزه عدالت آموزشی است. همچنین تفاهم‌نامه ۲۱۰ میلیارد تومانی میان بنیاد علوی و سازمان منطقه آزاد قشم با هدف محرومیت‌زدایی و ارتقای شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی به اجرا درآمده و انتظار می‌رود این همکاری نقطه عطفی در توسعه جزیره باشد.