به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضای استان در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج گفت: بسیج در طول ۴۶ سال گذشته همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرده و امروز نیز با سه رویکرد «جهاد تبیین، جهاد خدمت‌رسانی و جهاد امیدآفرینی» برنامه‌های هفته بسیج دنبال می‌شود.

سرهنگ هزاری با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، مردم، اقتدار ملی» افزود: در این هفته ۳۵ عنوان برنامه اصلی در سطح استان برگزار خواهد شد که در قالب ۳۲۰۰ برنامه از جمله رزمایش‌های جهادی، افتتاح پروژه‌های عمرانی، نمایشگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: ۹۳۵ گروه جهادی در قالب رزمایش فاطمیون در حوزه‌های مختلف پایگاه‌های مقاومت، اقشار، اصناف، جامعه پزشکی، صنعت و معدن، حقوقی و عمران فعالیت خواهند داشت و اعزام گروه‌های پزشکی، مشاوره‌های حقوقی و خدمات تخصصی در حوزه تولید و اشتغال از جمله برنامه‌های این گروه‌هاست.

هزاری از افتتاح ۱۳۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژه‌ها شامل آبرسانی، اجرای قنات، آسفالت راه‌های روستایی و مزارع، بهسازی مسکن محرومان و طرح‌های کشاورزی است و همچنین ۳۰۳ کارگاه اشتغال‌زایی با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان در استان راه‌اندازی خواهد شد که شامل کارگاه‌های خرد و نیروگاه‌های خورشیدی است.

وی با اشاره به فعالیت قرارگاه کرامت در ۲۲ محله حاشیه‌نشین استان گفت: اقدامات متنوعی در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در این محلات در طول سال اجرا می‌شود که در هفته بسیج تمرکز بیشتری براین موضوع خواهد شد.

هزاری افزود: همچنین نمایشگاه‌های دستاورد‌های بسیج جامعه زنان، نمایشگاه طرح اسوه و نمایشگاه‌های فاطمی در سطح استان برگزار می‌شود.

وی تعداد شهدای بسیجی استان را ۸۸۲ نفر اعلام کرد و گفت: در هفته بسیج از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت تجلیل خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح «شهید غیب پرور» و «لشکر پاسدار حسین سلامی» با هدف تکریم خانواده‌های بسیجیان خبر داد و گفت: اجتماع عظیم بسیجیان استان در پنجم آذرماه با عنوان «نمایش اقتدار ملت ایران» در مصلی المهدی برگزار خواهد شد و بسیجیان با حضور پرشور خود بار دیگر اقتدار ملی را به نمایش خواهند گذاشت.

سرهنگ رضا هزاری افزود: اردو‌های «راهیان پیشرفت»، اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی راهیان نور، اعزام هادیان سیاسی و سخنرانان به شهرستان‌ها برای برگزاری نشست‌های بصیرتی، حلقه‌های صالحین در میادین نماز جمعه و سخنرانی فرماندهان بسیج در استان و شهرستان‌ها، برنامه «خیمه مادری» از سوی جامعه زنان، پویش کتابخوانی با محوریت آثار مورد تقریظ رهبر معظم انقلاب، یادواره‌های حوزه‌محور تحت عنوان «آبروی محله» و اجلاسیه شهدای گمنام ذیل برنامه کنگره ۲۴۰۰ شهید استان در شب شهادت حضرت زهرا (س) در مرکز استان در محل کهف الشهدا از دیگر برنامه هاست.