پخش زنده
امروز: -
با صدور پروانه تأسیس شهرک تخصصی - اقامتی کوثر یزد از سوی شرکت عمران شهرهای جدید، روند تبدیل این مجموعه از یک مجتمع تفریحی به شهرکی اقامتی و تخصصی رسماً آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پروانه تأسیس شهرک تخصصی–اقامتی کوثر یزد با امضای مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس ستاد مدیریت شهرکسازی کشور صادر و این مجموعه رسماً از وضعیت مجتمع تفریحی–توریستی به شهرک تخصصی ارتقا یافت.
این اقدام در پی اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با هدف کمک به تأمین منابع مالی پروژه انتقال آب به یزد انجام شد.
براساس این پروانه، مؤسسه کوثر یزد مجاز است فاز نخست این شهرک را در زمینی به وسعت ۷۶۰ هکتار و خارج از حریم شهر یزد احداث کند.
طراحی شهری، نقشههای فنی و ضوابط مصوب نیز ضمیمه پروانه بوده و باید در اجرای طرح رعایت شود.
طبق مفاد پروانه، مالک موظف است هر شش ماه گزارش پیشرفت عملیات اجرایی را به دبیرخانه ستاد مدیریت شهرکسازی کشور ارائه کند و در صورت اجرای پروژه در چند فاز، محدوده هر فاز باید به تأیید این ستاد برسد.
هرگونه تغییر اساسی در طرح شهرک ممنوع اعلام شده و تغییرات غیراساسی تنها با ارائه توجیه فنی یا حقوقی و تصویب ستاد امکانپذیر خواهد بود.
همچنین بهرهبرداری از فازهای مختلف شهرک پس از تکمیل تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی و اخذ پروانه بهرهبرداری انجام میشود.
رعایت مقررات ملی ساختمان و الزامات طرح آمادهسازی نیز در طراحی و ساخت بناهای شهرک الزامی است.