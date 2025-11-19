پخش زنده
رئیس سازمان سینمایی در حکمی اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن برمهانی معاون سیمای سازمان صداوسیما، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، محمدحسین حقیقی نویسنده، کارگردان و تهیهکننده، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره، معصومه فرد شاهین تهیهکننده و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند و نماینده صنف در شورای سیاستگذاری، فیما امامی کارگردان سینما و نماینده انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند که حکمشان را از رائد فریدزاده دریافت کردند.
در جلسه بعد از ظهر سهشنبه ۲۷ آبان، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره گزارشی از روند دریافت آثار، بخشهای جدید، آمار مستندهای بخشهای مختلف جشنواره و چشمانداز این دوره ارائه داد. در ادامه جلسه هر یک از اعضا نکات و دیدگاهشان درباره این دوره، شیوه نمایش آثار، بخش عکس و دانشجویی، محل برگزاری و ... بیان کردند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار میشود.