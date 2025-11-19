پخش زنده
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر ایمنسازی تاورکرینها توسط مالکان صورت نگیرد، شهرداری باید نسبت به جمعآوری تاورکرینها اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بابایی با اعلام اینکه یکی از الزامات کمیتههای ایمنی مناطق ۲۲ گانه پیگیری ایمنی تاورکرینهاست، اظهار کرد: اگر تاورکرینها تاییدیه ایمنی نداشته باشند، باید اخطارهای لازم صادر و یا از فعالیت این دستگاهها جلوگیری شود. اگر ایمنسازی توسط مالکین صورت نگیرد، شهرداری باید نسبت به جمع آوری تاورکرینها اقدام کند.
وی با بیان اینکه پیش از تشکیل کمیتههای ایمنی در مناطق، به طور جدی و عملیاتی به این موضوع پرداخته نمیشد، خاطرنشان کرد: ایمنی تاورکرینها جزء موارد جدی است که در جلسات کمیته ایمنی مناطق بررسی میکنیم و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران گزارشات لازم را درخصوص تاورکرینهای فعال به تفکیک دستگاههای دارای مجوز و غیرمجاز ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، مناطق در بررسی ایمنی تاورکرینها مورد ارزیابی قرار میگیرند.
بابایی با اعلام اینکه یکی از دستورکارهای دیگر در این دوره بررسی ایمنی گودهای پرخطر است، یادآور شد: این گودها عمدتاً رها شده و تعیین تکلیف نشده بودند. در همین راستا مناطق مکلف شدند که مالکین را به ایمنسازی گودهای پرخطر ملزم کنند.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در مواردی که مالکین اقدام به ایمنسازی نمیکنند، مناطق باید رأساً در پر کردن و یا ایمنسازی گودها وارد عمل شوند. در ابتدای این دوره تعداد زیادی گود پرخطر در مناطق وجود داشت و مورد رسیدگی نبود، اما در دستور کار کمیتههای HSE مناطق قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه همین موضوع باعث شد تعداد زیادی از گودها تعیین تکلیف و از دستور کار خارج شوند، گفت: پرخطرترین گود تهران، گود برج میلاد بود که شورای شهر برای ایمنسازی آن بودجه در نظر گرفت و آن گود با ورود شهرداری ایمنسازی شد. مابقی گودها مالکیت شخصی یا دولتی دارند و شهرداری تلاش میکند که مالکین را ملزم به ایمنسازی کند و همانطور که گفته شد اگر مالکین اقدامی انجام ندهند، شهرداری وارد عمل خواهد شد.