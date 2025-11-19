به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، صبح امروز در بازدید سفیر کره و نمایندگان یونیسف از طرح در حال اجرای شبکه و تأسیسات فاضلاب زهک، روند همکاری‌های مشترک برای تکمیل طرح فاضلاب این شهر بررسی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان در جریان این بازدید که با هدف بررسی میدانی طرح و ارزیابی ظرفیت همکاری‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های فاضلاب انجام شد گفت: عملیات اجرایی این طرح ۴۲ کیلومتر است و تاکنون به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گفته فرهاد سرگلزایی، تلاش بر این است بخش اجراشده هرچه زودتر وارد مدار بهره‌برداری شود تا خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به‌تدریج در مناطق دارای تراکم جمعیتی ارائه شود.

وی ظرفیت تصفیه‌خانه را ۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز عنوان کرد و افزود: با توجه به پیشرفت موجود، امکان احداث مجموعه دو هزار مترمکعبی فراهم است و این بخش می‌تواند در مرحله نخست، نقش مهمی در دفع بهداشتی فاضلاب و بازچرخانی آب برای مردم زهک ایفا کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به نیاز‌های مالی طرح گفت: برای تکمیل مجموعه، اعتباری حدود ۸۰ میلیارد تومان مورد نیاز است و در صورت تأمین این منابع، پروژه قابلیت بهره‌برداری در مدت حدود یک سال را خواهد داشت.

وی جمعیت شهر زهک را نزدیک به ۲۰ هزار نفر اعلام کرد و تأکید داشت: اجرای این طرح زیرساختی علاوه بر ارتقای بهداشت و محیط‌زیست، به رونق اقتصادی و ماندگاری جمعیت در منطقه کمک می‌کند.

در پایان، مقرر شد روند بررسی‌ها و هماهنگی‌های تخصصی برای تعریف چارچوب همکاری‌های مشترک ادامه یابد تا شرایط برای مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در توسعه خدمات فاضلاب شهرستان زهک فراهم شود.