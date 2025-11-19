پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: مشکلات ۹ تعاونی مسکن مهاباد با جدیت در حال بررسی بوده و با اقدامات عملی، مسیر ساماندهی و رفع دغدغههای اعضا هموار شده است و تلاشها برای ایجاد نظم و شفافیت در روند فعالیتها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای مسکن در شهرستان مهاباد که با حضور فرماندار و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان شهرستانی برگزار شد، افزود: با حل مشکلات بیش از سه هزار و ۵۰۰ خانوار اعضای این تعاونیها از خدمات لازم بهرهمند شده و مسائل چندین ساله تعاونیهای مسکن رفع میشود.
وی ادامه داد: بیس از ۷۵ هکتار اراضی در اختیار این تعداد تعاونی مسکن مهاباد بوده که اقدامات لازم در خصوص آنها در دست اقدام است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: موضوعاتی همچون روند صدور مجوزها، مسائل مربوط به تأمین زمین و زیرساختهای عمرانی، و مسائل حقوقی و ضرورت ارتقای شفافیت مالی در دستور کار قرار دارد.
آرامون بیان کرد: این اقدامات، گامی مهم در جهت ساماندهی و تقویت نقش تعاونیهای مسکن در توسعه شهری مهاباد است که با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام عالی استان در خصوص حل و فصل مشکلات مردمی به خصوص مسائل تعاونیهای مسکن، اضافه کرد: تعیین تکلیف زمینهای تعاونی باعث تحرک طرحهای مسکن و افزایش ساختوساز و رونق اقتصادی و اشتغالزایی در سطح منطقه میشود.