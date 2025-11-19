پخش زنده
در شورای اداری شهرستان لنده بر هم افزایی برای اقامه نماز در مدارس، دانشگاهها و ادارات تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جلسه شورای اداری شهرستان لنده با محوریت اقامه نماز ، بر همافزایی نهادهای فرهنگی برای تقویت فرهنگ نماز در مدارس، دانشگاهها و ادارات برگزار شد.
امام جمعه لنده در این جلسه با اشاره به آثار نماز در زندگی فردی و اجتماعی گفت: نماز نقش بنیادین در تقویت روحیه دینی و انقلابی جامعه دارد و راهکار اصلی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و معضلات فرهنگی است.
حجتالاسلام سید هدایت محمودی اصل با تاکید بر اقامه نماز در ادارات اضافه کرد: اقامه نماز باید در دستگاههای اجرایی و نهادها جدی گرفته شود، زیرا توجه به نماز، باعث تقویت سلامت اخلاقی و معنوی در سیستم اداری میشود.
دبیر ستاد اقامه نماز کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: که آموزش و پرورش نقشمحوری در نهادینهسازی فرهنگ نماز ایفا میکند و این امر تنها با اهتمام جدی مدیران ارشد از درون مجموعه آموزشی قابلدستیابی است.
حجتالاسلام رضا قاسمی با اشاره به دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش، بر لزوم تشکیل منظم شورای اقامه نماز با انسجام محتوایی تأکید کرد و افزود: مدارس و دانشگاهها باید الگویی موفق در ترویج نماز جماعت باشند.
حجتالاسلام قاسمی از ضرورت اقامه نماز جماعت در همه ادارات بر اساس تفاهنمامه با دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: این مهم باید در سطح شهرستان لنده نیز اجرایی شود و انتظار داریم فرماندار و امامجمعه شهرستان به این مهم رسیدگی کنند.
فرماندار شهرستان لنده هم در این نشست بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز بهعنوان یک وظیفه همگانی تأکید کرد و گفت: ادارات، مدارس و خانوادهها باید در یک حرکت هماهنگ، فرهنگ نماز را از شعار به عمل تبدیل کنند.
محمد تقوی با اشاره به ظرفیتهای بومی لنده، خواستار تشکیل کارگروه ویژه ترویج نماز در سطح شهرستان شد و افزود: این کارگروه با مشارکت آموزش و پرورش، بسیج، امامجمعه و شورای فرهنگ عمومی، برنامههای عملیاتی برای برگزاری منظم نماز جماعت در ادارات و مدارس تدوین خواهد کرد.
تقوی همچنین بر نظارت مستمر بر اجرای شیوهنامههای ستاد اقامه نماز در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و از مدیران ادارات خواست گزارش عملکرد ماهانه خود در حوزه اقامه نماز را به فرمانداری ارائه دهند.