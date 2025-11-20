پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هشتم آبان به افق آبادان و خرمشهر
امروز پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۴۰۴، بیست و نهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و بیستم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۸ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه است.
اذان صبح فردا جمعه سیام آبان ساعت ۵ و ۲۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۴۸ دقیقه ثبت شده است.