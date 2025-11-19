پخش زنده
امروز: -
رزمایش رزو بدون تصادف در جادههای شهرستان بروجن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار شهرستان بروجن گفت: این شهرستان به خاطر قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب و تردد سه استان همجوار خوزستان اصفهان و کهکیویه و بویر احمد از محورهای اصلی استان است.
زمانی افزود: جادههای این شهرستان با ۹ دوربین پایش تصویری و ثبت تخلف رصد و کنترل میشود.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بروجن گفت: برای ارتقای ایمنی سطح جادههای این شهرستان عملیات اصلاح شیب شیروانی و همچنین شانه سازی به طول ۱۴۴ کیلومتر انجام شد.