رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غریی گفت: نجات دریاچه ارومیه تنها یک پروژه زیستمحیطی نیست، بلکه حرکتی ملی برای حفظ کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا اصغری در آئین آغاز به کار شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و ماشینآلات کشاورزی در ارومیه، افزود: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای گردهمایی فعالان، پژوهشگران و سرمایهگذاران حوزه کشاورزی است که همگی با هدف مشترک توسعه کشاورزی دانشبنیان، پایدار و سازگار با محیط زیست گرد هم آمدهاند.
وی ادامه داد: نمایشگاه امسال با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی در حوزههای ماشینآلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، نهادهها و سامانههای نوین آبیاری برگزار میشود.
اصغری تأکید کرد: همچنین در این نمایشگاه میزبان هیئتهایی از کشورهای عمان، ترکیه، ارمنستان و عراق هستیم که این تعاملات بینالمللی میتواند زمینهساز انتقال فناوری، همکاریهای تجاری و توسعه تولیدات دانشبنیان باشد.
اصلاح الگوی مصرف آب و حمایت از احیای دریاچه ارومیه ضروری است
وی با اشاره به محورهای اصلی این نمایشگاه تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف آب و حمایت از احیای دریاچه ارومیه از اولویتهای مهم این دوره است. فناوریهای معرفیشده در این نمایشگاه، کشاورزان را قادر میسازد با مصرف کمتر آب، بهرهوری بالاتر و کشاورزی پایدار داشته باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر ظرفیتهای بالای استان در حوزه آب، خاک و نیروی انسانی متخصص گفت: آذربایجان غربی یکی از مستعدترین استانها برای ارتقای بهرهوری، توسعه زنجیرههای تولید و حضور در بازارهای جهانی است.
اصغری با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به نفوذ دانش و فناوری در زنجیرههای مختلف تولید احساس میشود، افزود: آذربایجان غربی در این زمینه از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است.
وی ادامه داد: وجود شش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از جمله دانشکده کشاورزی مادر که یکی از نخستین دانشکدههای ملی کشور در این حوزه به شمار میرود، همچنین مراکز تحقیقاتی، محققان متخصص و کارشناسان توانمند، این استان را به یکی از قطبهای مهم برای افزایش راندمان تولید و توسعه زنجیرههای توانمند تبدیل کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان ادامه داد: هممرزی آذربایجان غربی با ۳ کشور خارجی و ارتباطات قوی تجار استان با تجار کشورهای همسایه و دوست، در کنار تعاملات بالای مراکز علمی و تحقیقاتی، مزیت ویژهای برای توسعه همکاریهای بینالمللی در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.