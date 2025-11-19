فرماندار رودسر بر بهره گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، اقتصادی، دانش‌بنیان و دانشگاهی بین این شهرستان و وان ترکیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیر مرادی، فرماندار شهرستان رودسر در ارتباط تصویری با مقامات ترکیه‌ای، بر توسعه روابط و خواهرخواندگی بین شهر‌های رودسر و وان ترکیه تأکید کرد.

امیر مرادی فرماندار رودسر در ارتباط تصویری با محمود گدیک، رئیس وقف کارآفرینی ریاست جمهوری ترکیه، رئیس مرکز نوآوری ایشگم ترکیه، مدیرکل صنایع کوچک استان وان و پروفسور مهرداد فوج لعلی، عضو رسمی آکادمی علوم اروپا و مشاور امور بین‌الملل، گفت‌و‌گو کرد.

فرماندار رودسر در این ارتباط تصویری گفت: با برقراری این خواهرخواندگی، می‌توانیم از اشتراکات خود با شهر وان ترکیه، با حضور تجار، دانشمندان و گردشگران ۲ کشور در این شهر‌ها به خوبی بهره ببریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد شهرستان رودسر، افزود: این شهرستان دارای قابلیت‌های فراوانی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، شیلات، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها است.

امیر مرادی با اشاره به استعداد‌های فراوان رودسر در تولیدات حوزه شیلات، ماهیان خاویاری و استخوانی، افزود: در بخش کشاورزی هم محصولاتی تولیدی این شهرستان مانند گل و گیاه، پرتقال، فندق، برنج، چای، کیوی و گل گاوزبان جایگاه خوبی در استان دارند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شهرستان فعالیت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری و هوش مصنوعی انجام داده‌اند، اضافه کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه صنایع تبدیلی محصولات جانبی با کیفیتی در زمینه تولید فندق مانند کره و پودر فندق، کنسانتره پرتقال و بسته‌بندی چای سبز و سیاه تولید کرده‌اند.

فرماندار رودسر با اشاره به توانمندی شهرستان در زمینه تولید، سورتینگ و صادرات کیوی، در خصوص همکاری مطلوب با طرف ترکیه‌ای ابراز امیدواری کرد.

امیر مرادی به جاذبه‌های گردشگری رودسر از جمله صنایع دستی، روستای تاریخی قاسم‌آباد و کشایه اشاره کرد و گفت: امیدواریم گردشگران و مردم ترکیه از نقاط دیدنی شهرستان ما دیدن و میراث تاریخی «چادرشب» را به عنوان سوغات و مشترکات فرهنگی تهیه کنند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه حضور هیئت ترکیه‌ای، زمینه‌ساز گسترش گفت و گوها، انعقاد قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها بین ۲ کشور و خواهرخواندگی رودسر و وان شود، گفت: منتظر دیدار حضوری شما و ایجاد روابط گسترده در بخش‌های مختلف بین ۲ کشور هستیم.