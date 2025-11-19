مشهد اکنون با چالش کم‌آبی مواجه است، به طوریکه منابع آبی موجود در مشهد پاسخگوی جمعیت زائر و مجاور نیست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد در دهمین اجلاس کشوری شهرسازی و معماری گفت: باید در طراحی‌های شهری امکان استفاده بهینه از منابع آبی موجود در دستور باشد.

سید حسن حسینی در مشهد افزود: طرح‌های مختلف تامین و انتقال آب برای کلانشهر مشهد اجرا شده است، اما با وجود بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها همچنان درگیر چالش کم آبی هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود منابع آبی در توسعه فضای سبز دچار مشکل هستیم و باید کشت گونه‌های کم آب‌بر در دستور باشد.

فرماندار مشهد گفت: حاشیه‌نشینی از دیگر معضلات کلانشهر مشهد است، مساحت حاشیه نشین شهر مشهد در سال‌های اخیر از ۴۸۰ هکتار به ۶۲۰ هکتار رسیده است، لذا در طراحی‌های شهری باید در کنار خدمت‌رسانی به ساکنان این‌مناطق از گسترش آن نیز جلوگیری کرد.

حسینی افزود: اتباع از دیگر موارد دخیل در طراحی‌های شهری است، جمعیت اتباع مجاز و غیرمجاز زیادی در مشهد سکونت دارند، اما در سرانه‌های شهری دیده نمی‌شوند.

وی بیان کرد: باید اتباع مجاز و جمعیت مبهم اتباع غیرمجاز در طرح‌های شهرسازی مورد توجه قرار گیرند.

فرماندار مشهد گفت: توسعه مشهد به سمت غرب نیز مشکلاتی ایجاد کرده و حرم مطهر رضوی را به حاشیه کشانده است که باید در برنامه‌ریزی‌ها به توازن توسعه در شهر توجه کرد.

وی افزود: همچنین در بحث معماری و شهرسازی، ناموزونی نمای ساختمان‌ها در خیابان‌ها نوعی آشفتگی بصری ایجاد کرده است که باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: بلندمرتبه‌سازی نیز نیاز زندگی شهری است، اما باید با نگاه احتماعی انجام شود تا هم‌زیستی بهتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: در خصوص کمربند جنوبی مشهد نیر مباحث مختلفی وجود دارد و باید از دل چندصدایی‌ها بهترین نظر را احصا کرد، این طرح نباید متوقف شود، می‌توان با اندیشه‌ورزی به طرح درستی رسید.

دهمین اجلاس کشوری شهرسازی و معماری با حضور روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورا‌های اسلامی و معاونین شهرسازی و معماری شهرداری‌های کلانشهر‌ها به میزبانی شهرداری مشهد ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در حال برگزاری است.