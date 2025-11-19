پخش زنده
با تلاشهای مستمر و همت کارشناسان حوزه کشاورزی، کاشت نشا توت فرنگی در گلخانه تمام هوشمند زیر نظر مرکز جهاد کشاورزی بالانج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این گلخانه مدرن که بهعنوان یک پروژه پیشرو در زمینه کشاورزی هوشمند شناخته میشود، با استفاده از فناوریهای روز دنیا، امکاناتی را برای کنترل شرایط محیطی، آبیاری هوشمند و مدیریت آفات و بیماریها فراهم کرده است. این امر باعث افزایش کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی در منطقه خواهد شد.
پرویز امجدی مدیر مرکز جهاد کشاورزی ارومیه در این خصوص اظهار داشت: "با آغاز کاشت نشا توت فرنگی در این گلخانه، گام مهمی در راستای افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی در شهرستان ارومیه برداشتهایم. این پروژه نه فقط به کشاورزان محلی کمک میکند بلکه به عنوان الگو برای دیگر مناطق نیز قابل استفاده خواهد بود. "
امجدی گفت؛ استفاده از گلخانههای هوشمند، نقش حیاتی در بهرهبرداری بهینه از منابع و کاهش مصرف آب در کشتهای کشاورزی ایفا میکند و میتواند نقطه عطفی در توسعه پایدار کشاورزی شهرستان ارومیه باشد.
وی افزود؛ از همه کشاورزان و علاقهمندان به تکنولوژیهای نوین کشاورزی دعوت میکنیم تا با پیگیری اخبار و برنامههای آتی، همواره در جریان آخرین دستاوردهای کشاورزی قرار گیرند.