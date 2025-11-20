به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سیدسعید عزیزی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر، مأموران کلانتری ۱۲ به یک دستگاه تاکسی زرد در سطح حوزه مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران بلافاصله خودرو را متوقف و پس از هماهنگی قضایی، اقدام به بازرسی راننده و خودرو نمودند که در جریان این عملیات، ۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی کشف شد.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.