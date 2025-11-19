رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد: ریشه بسیاری از ناترازی‌های امروز، غفلت از برنامه‌ریزی بلندمدت و خرد جمعی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست مشترک استاندار یزد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اعضای اندیشکده صفا (صنعت، فناوری و اقتصاد) که صبح امروز با حضور جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در سالن اندیشه برگزار شد، موضوعاتی همچون جانشین‌پروری، جایگاه تفکر در مدیریت و مسیر‌های تقویت نظام تصمیم‌سازی مورد بحث قرار گرفت.

مجید دهقانی زاده با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از ناترازی‌های کشور در غفلت از تفکر عمیق و برنامه‌ریزی بلندمدت نهفته است، گفت: یزد با رویکرد اندیشه‌محور مدیران و فعالان اقتصادی خود، توان تبدیل‌شدن به الگوی ملی در توسعه مبتنی بر فکر و آینده‌نگری را دارد.

دهقانی‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، در این نشست با قدردانی از تلاش‌های اندیشکده صفا گفت: فکر و اندیشه در کشور ما بسیار مظلوم و به حاشیه رانده شده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه پرداختن بیش‌ازحد به امور روزمره، فرصت تحلیل ریشه‌ای مسائل را از مدیران گرفته و همین امر ناترازی‌هایی ایجاد کرده که اصلاح آن انرژی، هزینه و زمان زیادی می‌طلبد، افزود: «اگر تصمیم‌گیری‌ها در کشور بر مدار تفکر، خرد جمعی و توسعه علمی شکل می‌گرفت، امروز با وجود قرار گرفتن در جمع ده کشور نخست جهان از نظر ذخایر طبیعی، چنین فاصله‌ای با جایگاه واقعی‌مان در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نداشتیم.»

دهقانی‌زاده این شکاف را «پیامی روشن» از غفلت از قدرت اندیشه دانست و گفت: نگاه اندیشه‌محور استاندار و همراهی بزرگان استان، یزد را در مسیر متفاوتی قرار داده و باعث شده استان در مقایسه با متوسط کشور، گام‌های جدی‌تری در حرکت بر پایه فکر و برنامه بردارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر اینکه استمرار این روند اهمیت بیشتری از آغاز آن دارد بیان کرد: تشکیل اتاق فکر استان در دولت چهاردهم اقدامی ارزشمند است، اما کافی نیست. باید در چارچوبی هدفمند، تعداد اندیشکده‌ها را افزایش دهیم تا نقش‌آفرینی واقعی آنها در توسعه محقق شود.

وی با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده در شورای آموزش‌وپرورش استان خاطرنشان کرد: تحول فکری از مدرسه آغاز می‌شود. اگر آینده‌ای متفاوت برای استان می‌خواهیم، باید مدارس را به سمت پرورش تفکر، خلاقیت و اندیشه‌ورزی سوق دهیم.

دهقانی‌زاده با بیان اینکه رسالت ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حرکت بر مدار فکر و اندیشه است، اضافه کرد: اگرچه اقتضائات کشور بخش‌هایی از ما را وارد امور اجرایی کرده، اما تمام تلاش ما حفظ هویت اندیشه‌محور سازمان بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی نخبگان و گروه‌های مختلف، مرکز فکر و توسعه استان بیش‌ازپیش تقویت شود و مسیر اندیشه‌ورزانه استان ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین به برنامه «یزدِ پایدار» اشاره کرد و گفت: این برنامه بر اساس سند آمایش سرزمین و با بهره‌گیری از مبانی فکری و پشتوانه برنامه هفتم پیشرفت طراحی شده است.

او با بیان اینکه مشارکت نخبگان در این برنامه فرصتی ارزشمند برای استان است، افزود: با این حال، به آن بسنده نخواهیم کرد و از همه ظرفیت‌های فکری یزد برای تکمیل و ارتقای مسیر توسعه بهره خواهیم گرفت.