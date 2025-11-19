پخش زنده
امروز: -
۴ مورد حکم قلع و قمع بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در روستاهای چوبتراش، دیدان علیا و گوی تپه با موفقیت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛قلیزاد در این خصوص اظهار داشت:حفاظت از اراضی زراعی و باغی یکی از وظایف اصلی ماست و بهطور جدی با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد خواهیم کرد. این اقدامات نه تنها به حفظ منابع طبیعی و کشاورزی کمک میکند، بلکه امنیت غذایی جامعه را نیز تضمین مینماید.
وی همچنین افزود:امیدواریم با اجرای این احکام، پیام روشنی به تمامی افرادی که قصد تصرف غیرمجاز اراضی کشاورزی را دارند، ارسال کنیم که یگان حفاظت دائم در صحنه حاضر است و از حقوق کشاورزان و منابع طبیعی دفاع خواهد کرد.
این اقدامات نشاندهنده عزم و اراده مقامات وزارت جهاد کشاورزی در حفاظت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی است. ما به همه کشاورزان و مردم شهرستان ارومیه اطمینان میدهیم که همواره در کنار آنان خواهیم بود و از زمینهای کشاورزی حمایت خواهیم کرد.