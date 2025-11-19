پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اعلام کرد: مشکلات ۹ تعاونی مسکن مهاباد با جدیت در حال بررسی است و با اقدامات عملی، مسیر ساماندهی و رفع دغدغههای اعضا هموار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون در جلسه بررسی مسائل تعاونیهای مسکن شهرستان مهاباد که با حضور فرماندار، نماینده مردم مهاباد در مجلس و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، افزود: با حل مشکلات این تعاونیها، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار اعضای آنها از خدمات لازم بهرهمند خواهند شد و مسائل چندین ساله مرتفع میشود.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۵ هکتار اراضی در اختیار این تعاونیهاست و اقدامات لازم برای مدیریت و بهرهبرداری از آنها در دست اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی افزود: موضوعاتی مانند روند صدور مجوزها، تأمین زمین و زیرساختهای عمرانی، مسائل حقوقی و ارتقای شفافیت مالی، در دستور کار قرار دارد.
آرامون تاکید کرد: این اقدامات گامی مهم در جهت ساماندهی و تقویت نقش تعاونیهای مسکن در توسعه شهری مهاباد است و با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین یادآور شد: تعیین تکلیف زمینهای تعاونی باعث تحرک طرحهای مسکن، افزایش ساختوساز و رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه خواهد شد.