قرقیزستان، شاهراه توسعه همکاریهای تجاری سرخس با آسیای میانه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در تشریح دستاوردهای سفر اخیر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به قرقیزستان، به اهمیت راهبردی این کشور در مسیرهای ترانزیتی شرق و شمال شرق ایران تاکید کرد.
محمدرضا رجبیمقدم اظهار کرد: قرقیزستان یکی از نقاط کلیدی در مسیر اتصال ایران به کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه است و نزدیکترین مسیر ما به چین از همین کشور عبور میکند؛ بنابراین لازم است این ارتباطات تقویت و ظرفیتهای همکاری شناسایی شود.
وی با اشاره به نقش استاندار خراسان رضوی در هدایت این سفرها افزود: حضور آقای مظفری در رأس مدیریت اقتصادی استان و نگاه تخصصی او موجب شده است استفاده از ظرفیتهای مرزی و تقویت ارتباط با کشورهای همسایه، با دقت و برنامهریزی بیشتری دنبال شود و سفر اخیر نیز در همین چارچوب طراحی و اجرا شد.
رجبیمقدم در ادامه گفت: گروهی از فعالان بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی، راهآهن، لجستیک و حملونقل در این سفر همراه بودند تا ظرفیتهای قرقیزستان را از نزدیک بررسی کنند.
به گفته او، نشستهای مؤثر و بازدید از منطقه آزاد بیشکک فرصت مناسبی برای تبادل نظر و آشنایی با توانمندیهای این کشور فراهم کرد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس اعلام کرد: همانطور که قرقیزستان علاقهمند به در اختیار داشتن زمینهایی در ایران است، منطقه ویژه سرخس نیز آمادگی ایجاد شرایط مشابه برای فعالیت شرکتهای قرقیزی را دارد تا مبادلات کالایی خود را از مسیر سرخس و سپس چابهار انجام دهد.
رجبیمقدم همچنین به معرفی ظرفیتهای این منطقه پرداخت و گفت: زیرساختهای موجود که طی سالهای طولانی و با سرمایهگذاری آستان قدس فراهم شده، در کشور کمنظیر است و با وجود اهمیت بالای آنها، طی سه دهه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: منطقه ویژه سرخس تمامی زیرساختهای حملونقل ترکیبی مورد نیاز کشورهای آسیای میانه برای اتصال به آبهای گرم را در اختیار دارد و با تکمیل زیرساخت فرودگاهی، این ظرفیتها کاملتر خواهد شد.
این مسئول یکی از چالشهای فعلی منطقه را راهاندازی نشدن کامل فرودگاه دانست و تصریح کرد: حدود ۱۵ تا ۱۶ سرمایهگذار خارجی فعال در منطقه نیز خواستار تسریع در تکمیل این طرح هستند.
او همچنین بر ضرورت سرعت گرفتن عملیات اجرایی مسیر جادهای سرخس–مشهد تأکید کرد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در پایان با اشاره به نتایج مثبت این سفر گفت: توسعه دیپلماسی اقتصادی، شناخت ظرفیتهای همسایگان و برنامهریزی منسجم برای تقویت همکاریهای منطقهای در ماههای اخیر تأثیر محسوسی در افزایش فعالیتهای اقتصادی استان داشته است و این روند رو به رشد ادامه خواهد یافت.