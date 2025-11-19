پخش زنده
امروز: -
مجموعه «نیل در خون»، فیلم های «نقاب آهنین»، «برنی دلفین»، «هزار توی خرگوش» و مستند «نبرد پالمیرا»، از شبکه های سیما پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تاریخی «نیل در خون»، از امشب هر شب ساعت ۲۱، از شبکه تماشا پخش و روز بعد ساعت ۵ و ۱۲، بازپخش می شود.
این مجموعه، روایتی از حمله ناپلئون به مصر و مقاومت مردم در برابر اشغال سرزمینشان توسط استعمارگران فرانسوی است.
«نیل در خون»، به کارگردانی شوقی الماجری و تهیهکنندگی هلال ارناووط با حضور هنرمندان شاخص مصری از جمله لیلی علوی، شریف سلامت و فرح یوسف تولید شده است.
این مجموعه در دوران پس از انقلاب مصر و سقوط حسنی مبارک ساخته و پخش شد و با استقبال گسترده مخاطبان و منتقدان روبهرو گردید.
فیلم سینمایی «نقاب آهنین»، محصول ۲۰۲۳ کره جنوبی از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم به کارگردانی «کیم سونگ هوان» ساخته شده و بازیگرانی چون «جو جونگهیوک»، «جانگ جونهوی» و «مون جینسونگ» در آن ایفای نقش کردهاند.
داستان فیلم از این قرار است که «کیم چهوو»، شمشیرباز جوانی که همواره در سایه رقیب قدرتمندش «هوانگ تسو» قرار دارد، با ناپدید شدن مرموز پدرش با چالشی جدید روبرو میشود. این واقعه، زندگی ورزشی او را دگرگون و مسیر زندگیاش را به سمتی غیرمنتظره هدایت میکند.
این فیلم، جمعه سی ام آبان ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
فیلم سینمایی «برنی دلفین»، به کارگردانی کرک هریس، امروز ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.
فیلم سینمایی «برنی دلفین»، با بازی تری امرسون و مارتی پول داستان خواهر و برادری را روایت میکند که با دلفینی مهربان به نام برنی دوست هستند. آنها در ساحل جزیره برای خود کمپی تفریحی ساختهاند که بهطور اتفاقی متوجه حضور افرادی ناشناس میشوند؛ افرادی که درباره ساختوسازهای غیرقانونی یک کارخانه شیمیایی در ساحل صحبت میکنند، اقدامی که محیطزیست و جانوران دریایی را تهدید میکند.
در همین زمان، برنی نیز که زخمی و دورافتاده پیدا شده، تحت درمان قرار دارد. خواهر و برادر تلاش میکنند پدرشان را متقاعد کنند که شرکت سازنده حقیقت را پنهان کرده است ...
فیلم «هزار توی خرگوش» به کارگردانی مانولو کارو، محصول ۲۰۲۴ مکزیک، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت
۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسربچه ای در نازونعمت بزرگ شده و مهم ترین سرگرمی اش پرورش حیوانات عجیب و غریب است. وقتی دلش یک اسب آبی در خطر انقراض را می خواهد، پدرش که قاچاقچی موادمخدر است برای برآورده کردن آرزوی او هر کاری می کند....
هنرمندانی همچون دبی میزار، مانوئل گارسیا رولفو، ترزا رویز، دانیل خیمنس کاچو، رائول برایونز، پیر لوئیس، مرسدس هرناندز، آلفردو گاتیکا، فابیولا استیونسون، لیزت سلن، روسیو گوزمان، میگل والورده در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
بازپخش «هزار توی خرگوش»، جمعه ۳۰ آبان ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
مستند «نبرد پالمیرا»، روایتگر رشادتها و فداکاری گروه فاطمیون در نبرد با گروه تروریستی داعش و آزادسازی شهرهای سوریه، از قاب شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
این مستند به کارگردانی «ساسان فلاحفر»، پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۰ پخش میشود.
«نبرد پالمیرا»، مبارزات بیوقفه نیروهای فاطمیون را برای آزادسازی شهر باستانی پالمیرا در حومه شرقی استان حمص در نزدیکی دمشق سوریه، به تصویر میکشد.
این عملیات نقطه عطفی در مبارزات علیه تروریست های داعش بود و نقش مهمی در آزادسازی مناطق وسیع دیگری از سوریه ایفا کرد.
این عملیات بهواسطه اطلاعات شناسایی قوی پیش از آن، جزو کم تلفاتترین عملیاتهای فاطمیون محسوب میشود.
تصاویر مستند را مجاهدان افغان، حین انجام عملیات، فیلمبرداری کردهاند.