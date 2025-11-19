پخش زنده
فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی گیلان در نشست با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران خواستار حمایت از خط پروازی نوپای رشت – آستاراخان هم از نظر تبلیغات و هم گارانتی پرواز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی استان گیلان که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برگزار شد، با اشاره به تحریمهای اقتصادی علیه ایران، آستاراخان را دروازه ورود به بازار ۳۰۰ میلیون نفری دانست و گفت: به دنبال این هستیم که مسیرهای جدیدی برای صادرات و ارزآوری برای کشور داشته باشیم؛ که آستاراخان یک امکان آماده در این زمینه است.
وی گفت: به دلیل مشکلات آب و همچنین آلودگی هوا پیشبینی میشود در سالهای آینده، مهاجرت مردم از مرکز کشور به سمت شمال یا جنوب بیشتر شود، بنابراین از همین الان باید برای ارتقای امکانات استانهای شمالی کشور تدبیر ویژهای اندیشیده شود.